Учёный назвал последствия глобального потепления для России

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По словам замдиректора по науке института криосферы Земли Сибирского отделения РАН, глобальное потепление будет усиливаться. В итоге оно может привести к оттаиванию 50% площади мерзлоты в Сибири.— Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит, — сказал учёный.Также он отметил, что подобные температурные условия на Земле существуют уже более двух миллиардов лет, поэтому причин для паники нет.Дроздов рассказал, что в нашем полушарии ландшафтные границы могут сдвинуться на север примерно на 100–200 километров. В связи с этим людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. В других регионах, например в Ставропольском и Краснодарском крае, станет немного теплее, а значит понадобится мощное орошение для сельского хозяйства.Самая нелёгкая ситуация будет происходить в переходной зоне вблизи северного полярного круга. Здесь находятся такие города, как Норильск, Уренгой, Надым, Салехард. Повышение температуры в этой зоне грозит снижением прочности грунта, а значит и несущей способности строений.