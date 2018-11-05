Учёные заявили об опасности употребления молока при простуде

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Средство народной медицины в действительности только усиливает у больного проявление таких симптомов, как аллергия, хрипота и кашель. По данным учёных, содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Однако во время болезни организм начинает вырабатывать её слишком много, приводя к сильному кашлю, аллергии и появлению хрипоты в голосе.Опасность молока состоит в том, что оно провоцирует выделение слизи. В ходе эксперимента медики выяснили, что при его употреблении кашель с насморком будут продолжаться дольше. В связи с этим учёные советуют при простуде либо сократить ежедневную порцию молока, либо вовсе от него отказаться.