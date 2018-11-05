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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные заявили о восстановлении озонового слоя Земли

5 ноября 2018 19:52
151
Исследователи отмечают, что до первоначального состояния защитный щит Земли может восстановиться за 40 лет.
Представители Всемирной метеорологической организации заявили, что озоновый слой Земли начал медленное восстановление: на 1–3 процента за 10 лет. К таким результатам, по данным учёных, привело соблюдение Монреальского протокола, запрещающего производство соединений, разрушающих озоновый слой, передает life.ru.


Климатологи отмечают, что при сохранении текущих темпов сокращения вредных производств и перехода на экологически чистую промышленность восстановление озонового слоя в Северном полушарии можно ожидать уже к середине 2030-х годов. Полное восстановление "планетарного щита" стоит ожидать примерно к 2060 году. 
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Комментарии



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