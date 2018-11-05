Учёные заявили о восстановлении озонового слоя Земли

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Климатологи отмечают, что при сохранении текущих темпов сокращения вредных производств и перехода на экологически чистую промышленность восстановление озонового слоя в Северном полушарии можно ожидать уже к середине 2030-х годов. Полное восстановление "планетарного щита" стоит ожидать примерно к 2060 году.