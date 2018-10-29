Учёные заявили, что здоровой пищи на всех не хватит
29 октября 2018 23:02
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К такому выводу исследователи пришли после сравнения необходимого для людей количества здоровой пищи и того, сколько её производится. Оказалось, что пищевая промышленность выпускает чрезмерные объёмы зерна, жиров и сахаров. При этом фруктов и овощей выращивается недостаточно для того, чтобы удовлетворить всех потребителей планеты.
Также учёным удалось высчитать, сколько потребуется земель для выращивания полезной пищи на предполагаемое количество людей к 2050 году (9,8 миллиарда человек).
Исследователи также сделали вывод, что на данный момент на человека приходится 12 порций зерна вместо рекомендуемых восьми, три порции масла и жирных продуктов вместо одной, но при этом лишь пять порций фруктов и овощей вместо положенных 15.
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