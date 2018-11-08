Учёные выяснили, насколько гены влияют на долголетие

112

Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники. Отмечается, что в основе исследования — самое крупное на данный момент генеалогическое древо на Земле, включающее в себя примерно 400 миллионов людей — как ныне живущих, так и их предков.В ходе работы было замечено, что типичная продолжительность жизни супругов была необычно близкой друг к другу. В среднем супруги гораздо чаще жили примерно равное число лет, чем просто близкие родственники и даже братья и сёстры.По мнению учёных, это означает, что продолжительность жизни зависела от общих социальных факторов. Таким образом, выходит, что уровень доходов выступает более определяющим фактором, чем генетика.