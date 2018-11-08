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Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники.
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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные выяснили, насколько гены влияют на долголетие

8 ноября 2018 21:56
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Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники.
Американские генетики из стартапа Calico Life Sciences в Сан-Франциско выяснили, что гены слабо влияют на продолжительность жизни человека. Результаты проведённого исследования на основе генеалогических связей опубликованы в журнале Genetics, передает vk.com/@life.

Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники. Отмечается, что в основе исследования — самое крупное на данный момент генеалогическое древо на Земле, включающее в себя примерно 400 миллионов людей — как ныне живущих, так и их предков.

В ходе работы было замечено, что типичная продолжительность жизни супругов была необычно близкой друг к другу. В среднем супруги гораздо чаще жили примерно равное число лет, чем просто близкие родственники и даже братья и сёстры.

По мнению учёных, это означает, что продолжительность жизни зависела от общих социальных факторов. Таким образом, выходит, что уровень доходов выступает более определяющим фактором, чем генетика. 
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Комментарии



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