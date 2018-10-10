Учёные выяснили, кто зарабатывает больше: эгоисты или альтруисты

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Как сообщает Би-би-си, проанализировав данные более чем 60 тысяч человек, специалисты заметили, что эгоисты зарабатывают намного меньше альтруистов, а также в их семьях реже рождаются дети.Изначально авторы исследования полагали, что эгоистичные люди должны быть более состоятельными, поскольку в первую очередь преследуют собственные интересы. Однако выяснилось, что это не так.Ранее учёные из Лондонской школы экономики и политических наук выяснили, что гламурные шоу делают зрителей бесчувственными эгоистами, убивая у них чувство сострадания к бедным слоям населения.