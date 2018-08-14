Учёные выяснили, кто первым начал разводить попугаев в неволе
14 августа 2018 22:50
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Сотрудники Государственного университета Пенсильвании изучили образцы митохондриальной ДНК из 17 древних скелетов ара, найденных в каньоне Чако, штат Нью-Мексико. Проведя радиоуглеродный анализ, археологи выяснили, что птицы проживали на планете в период с 900 по 1200 год нашей эры. Учёные сделали вывод, что ара разводили в неволе на протяжении сотен лет.
Это самые ранние свидетельства разведения попугаев в неволе. Ранее археологи находили многочисленные скелеты ара в тысяче километров от ареала их обитания. Алые ара были важным символом для племён майя. Их перьями украшали головные уборы, а самих птиц изображали на фресках и каменных плитах.
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