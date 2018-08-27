Учёные выяснили, как диета влияет на настроение мужчин и женщин

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— Женщинам нужен более разнообразный набор нутриентов для того, чтобы поддерживать настроение на высоком уровне, тогда как для мужчин этого не требуется, — рассказала нейрофизиолог Лина Бегдаче из Университета Бингхэмтона в Нью-Йорке.Специалист добавила, что в привычной диете современного человека много калорий, но мало нутриентов. Это может объяснять, почему женщины чаще переживают депрессию и тревожные состояния.Также отмечается, что западная диета делает мужчин более беспокойными, а средиземноморская кухня вызывает хорошее настроение у женщин.