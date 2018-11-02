Учёные выяснили, что птицы унаследовали цветные яйца от динозавров

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В яйцах овираптора были обнаружены пигменты биливердин и протопорфирин, благодаря которым скорлупа яиц современных птиц приобретает множество оттенков. Помимо кладки овираптора биливердин был обнаружен в яйцах ещё семи динозавров, все они принадлежат к группе Eumaniraptora, которую считают предком современных птиц.Учёные считают, что пигмент образовался в яйцах именно во время существования на Земле динозавров группы Eumaniraptora и передался современным птицам. Причина изменения цвета яиц не выяснена, но, возможно, яркая мутация помогала динозаврам искать свои гнёзда в траве, а также выявлять в кладке подброшенные яйца.