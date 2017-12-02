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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные выяснили, что при длительных отношениях изменениям подвергается биохимия мозга

2 декабря 2017 11:59
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Учёные выяснили, что при длительных отношениях изменениям подвергается биохимия мозга После расставания и потери связи с любимым человеком в организме резко падает выработка окситоцина.
После расставания и потери связи с любимым человеком в организме резко падает выработка окситоцина.

Длительное наблюдение за несколькими группами людей позволило психологам сделать определённые выводы относительно влияния отношений на организм человека. По мнению исследователей, на биохимические процессы человека длительные отношения оказывают такое же воздействие, как и сильные наркотические вещества.

Симптомы одни и те же – привыкание, зависимость, ощущение тяжести и безысходности при резком завершении. При этом стремление заполнить пустоту внутри себя после отношений учёные сравнили с теми же процессами, проистекающими в мозге наркоманов. Учёные отметили, что после расставания и потери связи с любимым человеком в организме резко падает выработка окситоцина, который ещё называют "гормоном любви и счастья.

Избежать такой "ломки" после отношений, по словам учёных, поможет общение с друзьями и просто хорошими людьми, способными заставить организм человека вырабатывать нужные гормоны и восстанавливать биохимические процессы, передает Радио Маяк.

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Комментарии



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