Учёные выяснили, что мозг переключает внимание четыре раза в секунду
26 августа 2018 14:21
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По словам учёных, нейроны лобно-теменной сети отвечают за переключение внимания. Именно они проявляют колебательную активность, заставляя человека выбирать одну наиболее важную задачу. Этот процесс происходит настолько быстро, что почти невозможно его заметить.
Исследователи указывают на важность данной функции для человеческого организма. По мнению учёных, если по какой-то причине она будет нарушена, это приведёт к возникновению целого букета неприятных болезней. Более того, учёные не исключают, что "сбой" может приводить даже к развитию аутизма, а также к гиперактивности — человек будет пытаться решить одновременно несколько задач.
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