Учёные вычислили скорость движения смерти
14 августа 2018 21:25
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Согласно результатам исследования, клетка умирает со скоростью 30 микрометров в минуту (1,8 мм в час). При этом гибель может быть запрограммирована как ответ на лечение таких заболеваний, как рак или вирус. Процесс происходит по принципу цепной реакции или триггерных волн, то есть смерть одной клетки приводит к отмиранию следующей.
По данным учёных, клеточная смерть продолжается до тех пор, пока для этого есть "топливо" — в данном случае химические вещества и белки, называемые "сигналами смерти". Авторы исследования указали на то, что эти химикаты заканчиваются при полной гибели организма. Отмечается, что многие другие биологические сигналы также могут распространяться подобным образом.
Открытие поможет учёным понять, как заставить раковые клетки убивать себя или как предотвратить клеточную смерть, например, при болезни Альцгеймера или мышечной дистрофии.
Фото: © Pixabay
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