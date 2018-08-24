Учёные узнали, в какой стране самые пьющие женщины
24 августа 2018 23:34
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По сведениям американских специалистов, жительницы Незалежной употребляют в среднем по 4,2 единицы алкоголя в сутки. Если одна единица равняется 10 граммам чистого спирта, то выходит, что за 24 часа среднестатистическая украинка выпивает три рюмки водки, четыре бокала вина или литр пива.
А вот пальму первенства по количеству выпиваемого алкоголя среди мужчин забрала Румыния. Местные жители ежедневно выпивают примерно 8,2 алкогольной единицы.
К слову, меньше всего пьют в Пакистане, Бангладеше, Египте и Марокко. В странах Ближнего Востока также эксперты зафиксировали самую низкую смертность от алкоголя, а самую высокую — в Европе.
Ранее учёные заявили, что любая доза алкоголя опасна для здоровья. Онкологи, нейробиологи и иммунологи считают, что даже традиционный бокал вина за ужином может стать причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой, значительно сократит продолжительность жизни и станет одной из причин преждевременной смерти.
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