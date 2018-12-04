Учёные сообщили о скорой гибели человечества

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Выступая на открытии Конференции ООН по изменению климата COP24 в польском городе Катовице, известный научный журналист отметил, что крах человеческой цивилизации находится "на горизонте" и, если не принимать никаких мер, связанных с сохранением экологии, люди на Земле вымрут как вид. При этом Аттенборо отметил, что большинство государств, подписавших соглашение о климате, с помощью которого правительства десятков стран планировали стабилизировать среднюю температуру на планете, не выполняют взятых на себя обязательств.Фото: © Pixabay