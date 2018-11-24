Учёные рассказали о смертельной опасности газировки

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Учёные уверены — газировка доставляет в организм "энергетическую бомбу" и завышает количество необходимых организму калорий в несколько сотен раз. При этом уровень глюкозы в крови единовременно повышается до критического уровня, а при постоянном употреблении газированных напитков человек имеет все шансы "подсесть" на инсулин до конца жизни.Фото: pixabay.com