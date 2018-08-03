Учёные рассказали, почему опасно мыть руки

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Исследователи полагают, что к этому привело широкое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах. Ранее было доказано, что дезинфекция рук способствует остановке распространения золотистого стафилококка, который обладает повышенной устойчивостью к лекарствам.Тем не менее использование спиртосодержащих дезинфекторов привело к увеличению количества других вредных микроорганизмов — ванкомицин-резистентных энтерококков. Данные бактерии могут вызвать сепсис. Более того, они являются причиной каждого десятого больничного заболевания.