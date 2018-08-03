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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные рассказали, почему опасно мыть руки

3 августа 2018 06:27
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Несмотря на положительную роль антибактериальных гелей, они могут оказаться источником опасной инфекции.
Австралийские учёные выяснили, что некоторые штаммы патогенных бактерий стали устойчивы к дезинфицирующим средствам, содержащим спирт, сообщает life.ru со ссылкой на издание The Independent.

Исследователи полагают, что к этому привело широкое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах. Ранее было доказано, что дезинфекция рук способствует остановке распространения золотистого стафилококка, который обладает повышенной устойчивостью к лекарствам.

Тем не менее использование спиртосодержащих дезинфекторов привело к увеличению количества других вредных микроорганизмов — ванкомицин-резистентных энтерококков. Данные бактерии могут вызвать сепсис. Более того, они являются причиной каждого десятого больничного заболевания.


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Комментарии



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