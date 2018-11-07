Учёные рассказали, когда нужно бросать курить
7 ноября 2018 20:20
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За 16 лет наблюдений, в ходе которых были изучены медицинские данные девяти тысяч пациентов, учёные смогли установить, что все участники исследования, бросившие курить до 45 лет, увеличили шансы на выживание практически вдвое. Исследователи отмечают, что риск инфаркта, инсульта или преждевременных проблем сердечно-сосудистой системы, не связанных с возрастом, у бросивших курить в 42–43 снизился на 38 процентов.
При этом статистика пациентов с болезнями сердца показала, что в 70 процентах случаев пациенты неотложной скорой помощи с диагнозами "инфаркт" и "инсульт" выкуривали по одной и более пачке сигарет в день. Учёные установили также, что шанс развития опасных болезней, поражающих органы и мягкие ткани, после полного отказа от сигарет снижался на 25–30 процентов.
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