Учёные раскрыли неожиданную пользу винограда

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Как сообщает Science Daily, в своих опытах исследователи использовали мышей. Грызунов вначале подвергли воздействию канцерогена, который содержится в табачном дыме, а затем их лечили ресвератролом.При этом мыши были разделены на четыре группы: в первой, контрольной, не давали ни канцерогена, ни ресвератрола, во второй — оба вещества сразу. Ещё двум группам грызунов давали по одному из веществ.Оказалось, что у участников эксперимента, которые получили "лечение", размер опухоли сокращался примерно на 45 процентов по сравнению с их "коллегами" из другой группы.Ранее Лайф писал, что учёные назвали виноград лучшим лекарством от депрессии.