Учёные предупредили любителей шашлыков о риске ранней смерти

131

В исследовании приняли участие порядка 341 тысячи жителей Китая в возрасте 30–79 лет. Для них был проведён опрос, где они ответили, как часто они готовят шашлыки и какое топливо для этого используют.Исследователей, в частности, интересовало, как часто люди подвергались воздействию продуктов сгорания угля, древесины и древесного угля.Как выяснилось, те, кто готовил еду на углях или дровах раз в неделю или чаще, в большинстве случаев страдали заболеваниями сердца чаще других и для них риск ранней смерти был также выше. При этом учёные уверены, что переход к приготовлению пищи на газовых и электроплитах существенно снизил риск заболеваний.