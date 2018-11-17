Учёные поняли, почему одним нравится кофе, а другим — чай
17 ноября 2018 21:40
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— Главную роль играют совсем не наши рецепторы, а набор генов, отвечающих за способность ощущать вкус горечи, — заявил доктор наук Лян Да Хван.
В ходе исследования врачи выяснили, что человек рождается с отвращением к горькой пище, но с возрастом начинает любить горькие напитки, содержащие кофеин. Для того, чтобы выяснить, есть ли взаимосвязь между напитком, который предпочитаешь, и наследственностью, специалисты обратили пристальное внимание на гены, ответственные за способность чувствовать горечь.
В качестве маркера в исследовании выступила брюссельская капуста. По мнению учёных, если человек способен уловить её горечь, то он любит кофе. В то же время люди, которые лучше улавливали вкус хинина, всегда предпочитали чай.
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