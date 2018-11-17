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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные поняли, почему одним нравится кофе, а другим — чай

17 ноября 2018 21:40
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Австралийские учёные пришли к выводу, что на выбор человека между чаем и кофе влияют гены.
Австралийские учёные из Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в Брисбене пришли к выводу, что на выбор человека между чаем и кофе влияют гены. Такую теорию они выдвинули, изучив данные более чем 400 тысяч человек, передает LIFE Новости.

— Главную роль играют совсем не наши рецепторы, а набор генов, отвечающих за способность ощущать вкус горечи, — заявил доктор наук Лян Да Хван.

В ходе исследования врачи выяснили, что человек рождается с отвращением к горькой пище, но с возрастом начинает любить горькие напитки, содержащие кофеин. Для того, чтобы выяснить, есть ли взаимосвязь между напитком, который предпочитаешь, и наследственностью, специалисты обратили пристальное внимание на гены, ответственные за способность чувствовать горечь.

В качестве маркера в исследовании выступила брюссельская капуста. По мнению учёных, если человек способен уловить её горечь, то он любит кофе. В то же время люди, которые лучше улавливали вкус хинина, всегда предпочитали чай. 
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