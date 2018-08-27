Учёные определили продлевающее жизнь количество сна

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Но при этом, если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, он рискует получить бессимптомный атеросклероз.В ходе работы учёные проанализировали данные, которые были получены за 11 исследований в последние пять лет, а также обследовали более миллиона взрослых пациентов, которые в дальнейшем были разделены на три условные группы — те, кто спит меньше шести часов, те кто более восьми и те, кто контролирует свой сон (шесть-восемь часов).У всех пациентов, кроме тех, кто находился в контрольной группе, были зафиксированы риски ишемической болезни сердца и инсульта.Также было проведено второе исследование, где приняли участие 3974 добровольца. В течение недели они носили устройства, которые отслеживают качество сна, и оказалось, что те, кто спал менее шести часов в сутки, имели фрагментированный сон, у них увеличивался риск атеросклероза, ожирения и диабета.К единому выводу относительно опасности или полезности недосыпа учёные не пришли. Ранее эксперты из калифорнийского университета Беркли сообщили, что из-за непродолжительного сна может появиться чувство одиночества и опасности.Из истории также известно, что Наполеон I обычно отправлялся в постель около полуночи, спал до двух часов ночи, а затем вставал, работал и часов в 5 утра снова ложился на пару часов. В итоге он спал около четырёх часов в сутки.