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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные определили, как пахнет человек во время стресса

5 октября 2018 21:02
69
Участниками исследования стали 500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 70 лет.
Японские исследователи выяснили, как пахнет человек, который испытывает сильный стресс, сообщает vk.com/@life со ссылкой на Sora News.

Участниками исследования стали 500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 70 лет. Испытуемых попросили выполнить несколько непростых физических упражнений, чтобы они оказались в состоянии стресса. При этом исследователи фиксировали запах, который выделяется у каждого человека.

Сложно сказать, испытывали ли сами исследователи стресс в этот момент, но им удалось выяснить, что в таких ситуациях от человека пахнет зелёным луком или диким чесноком. 
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Комментарии



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