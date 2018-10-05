Учёные определили, как пахнет человек во время стресса

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Участниками исследования стали 500 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 70 лет. Испытуемых попросили выполнить несколько непростых физических упражнений, чтобы они оказались в состоянии стресса. При этом исследователи фиксировали запах, который выделяется у каждого человека.Сложно сказать, испытывали ли сами исследователи стресс в этот момент, но им удалось выяснить, что в таких ситуациях от человека пахнет зелёным луком или диким чесноком.