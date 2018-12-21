Учёные объяснили, почему дарить подарки приятнее, чем получать
21 декабря 2018 22:45
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В рамках эксперимента исследователи в течение пяти дней вручали нескольким людям по пять долларов. Часть испытуемых они просили тратить эти деньги на одну и ту же вещь, других — дарить их одним и тем же людям.
Затем учёные попросили их поделиться своими эмоциями. В итоге те, кто тратил деньги на себя, признались, что к концу теста им это уже надоело. А вот дарители заверили, что их ощущение счастья от доброго поступка ничуть не уменьшилось.
По мнению авторов исследования, всё дело в том, что получающие подарки постоянно их сравнивают, в то время как для дарящих каждое доброе дело —уникальное событие.
Кроме того, благотворительность радует, поскольку улучшает репутацию и укрепляет чувство собственной значимости.
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