Учёные объяснили, почему дарить подарки приятнее, чем получать

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В рамках эксперимента исследователи в течение пяти дней вручали нескольким людям по пять долларов. Часть испытуемых они просили тратить эти деньги на одну и ту же вещь, других — дарить их одним и тем же людям.Затем учёные попросили их поделиться своими эмоциями. В итоге те, кто тратил деньги на себя, признались, что к концу теста им это уже надоело. А вот дарители заверили, что их ощущение счастья от доброго поступка ничуть не уменьшилось.По мнению авторов исследования, всё дело в том, что получающие подарки постоянно их сравнивают, в то время как для дарящих каждое доброе дело —уникальное событие.Кроме того, благотворительность радует, поскольку улучшает репутацию и укрепляет чувство собственной значимости.