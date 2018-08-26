Учёные обнаружили в теле человека новый орган

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Вначале микроорганы были обнаружены у мышей, а затем и у человека. Они находятся в верхней части лимфатических узлов и имеют тонкие плоские структуры. Внутри же этих структур были обнаружены различные клетки, среди которых были В-лимфоциты, способные превращаться в клетки памяти. Они нужны в организме для того, чтобы распознавать инфекцию и начинать борьбу с ней.Как полагают сами учёные, эти микроорганы присутствуют в живом теле не всегда, а появляются в нём лишь тогда, когда необходима их помощь. Это объясняет то, что их не могли обнаружить очень долгое время.Также авторы исследования отмечают, что, несмотря на то что с появления микроскопии в науке прошло более трёхсот лет, до сих пор можно найти что-нибудь новое в человеческом организме.