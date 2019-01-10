Учёные обнаружили у ворон способность определять вес предмета на глаз

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Участие в эксперименте приняли 12 птиц, которые изначально были разделены на две группы. На первом этапе им на выбор были предложены два предмета — тяжёлый и лёгкий. Воронам предлагалось кидать в воду различные предметы, после чего одни получали поощрение, если кидали тяжёлые, а другие — лёгкие. Через три дня особи с лёгкостью выполняли предложенное задание.На следующем этапе объекты подвешивали перед вентилятором и давали птицам возможность за ними наблюдать. В итоге после серии наблюдений за предметами птицы осознанно выбирали вещь той массы, за которую предполагалась награда.Фото: © Pixabay