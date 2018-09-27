Учёные обнаружили у россиян смертельную мутацию

106

Учёные отмечают, что нарушения в работе гена CTNS приводят к тому, что в лизосомах начинает накапливаться цистин — особая алифатическая серосодержащая аминокислота, которая формируется в виде микроскопических кристаллов. Накопление кислоты в организме приводит к массовой гибели клеток и разрушению органов. Первыми при начале "острой фазы" начинают страдать почки и глаза, а позднее поражаются другие части тела.Недавно такая мутация была впервые зафиксирована у жителя России. Болезнь обнаружили при изучении истории болезни двухлетнего мальчика из Ингушетии, попавшего в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова с необычными симптомами. Лечение этой болезни возможно при своевременной диагностике, а терапия проводится с помощью препаратов, выводящих цистин из организма.