Учёные обнаружили невероятную связь между гриппом и полнотой

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Для того чтобы определить это, медики изучили истории 1800 людей, которые болели гриппом в течение трёх сезонов. Выяснилось, что вирус в организме полных людей сохранятся на 42 процента дольше.Медики предположили, что ожирение нарушает иммунную реакцию и вызывает хронические воспалительные процессы. Из-за этого вирусы могут дольше оставаться в организме человека.