Учёные не рекомендовали женщинам рожать от взрослых мужчин
2 ноября 2018 09:51
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По информации исследователей, дети от отцов в возрасте 45 лет и выше на 14% сильнее подвержены рискам преждевременных родов и низкого веса при рождении, равно как и шансам оказаться в отделении интенсивной терапии.
Кроме того, дети отцов постарше показывают более низкие результаты по системе АПГАР (система быстрой оценки состояния новорождённого). И на 18 процентов чаще подвержены припадкам, чем дети отцов в возрасте от 26 до 34 лет.
Однако учёные предупреждают — заводить детей от слишком молодых отцов тоже небезопасно, поскольку повышается риск врождённых патологий. Но в семьях со взрослыми родителями, которые ведут здоровый образ жизни, все вышеперечисленные риски были значительно ниже.
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