Учёные назвали самый эффективный способ бросить курить

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Канадские социологи выяснили, что "осуждающие" пачки снижают желание выкурить сигарету и в дальнейшем становятся своеобразным мотиватором к тому, чтобы бросить курить окончательно. Однако у такого подхода есть и недостатки — "метод стыда" действовал лишь на сомневающихся в правильности курения людей. Заядлые курильщики, для которых сигареты давно стали частью жизни, к "осуждению общества" не прислушались.