Учёные назвали самые полезные для здоровья специи

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Опыты на грызунах показали, что даже при сбоях в работе одного из желудочков или предсердий куркума, употребляемая в пищу на регулярной основе, способна нормализовать кровоток и укрепить сосуды.Экспериментальным путём учёные установили, что куркумин почти вдвое увеличивает выносливость грызунов и благоприятно влияет на работу мозга. Биохимия крови показала, что молекулы куркумина повышали у грызунов синтез и активность гена Nrf2 и двух связанных с ним ферментов — HO-1 и SOD2, которые отвечают за запуск механизмов "уничтожения" любого воспаления.