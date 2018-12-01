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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные назвали самые полезные для здоровья специи

1 декабря 2018 23:13
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Употребление пряностей, по словам медиков, не только укрепляет иммунитет, но и способствует сохранению здоровья сердца.
Употребление пряностей, по словам медиков, не только укрепляет иммунитет, но и способствует сохранению здоровья сердца. Учёные из Университета Небраски выяснили, что употребление в пищу куркумы существенно повышает способность сердца переносить высокие нагрузки и кратковременные нарушения в работе сосудов, передает life.ru.

Опыты на грызунах показали, что даже при сбоях в работе одного из желудочков или предсердий куркума, употребляемая в пищу на регулярной основе, способна нормализовать кровоток и укрепить сосуды.

Экспериментальным путём учёные установили, что куркумин почти вдвое увеличивает выносливость грызунов и благоприятно влияет на работу мозга. Биохимия крови показала, что молекулы куркумина повышали у грызунов синтез и активность гена Nrf2 и двух связанных с ним ферментов — HO-1 и SOD2, которые отвечают за запуск механизмов "уничтожения" любого воспаления. 
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Комментарии



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