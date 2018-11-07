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Учёные назвали самые полезные для организма продукты

7 ноября 2018 23:56
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Некоторые из них просто поднимают настроение, другие способны избавить от различных видов боли.
Британские диетологи составили список продуктов, употребление которых не только сделает человека счастливее, но и позволит избавиться от многих, в том числе и хронических, заболеваний. Каким бы странным ни было это сочетание, первое место в списке самых полезных продуктов занимают сельдерей и ореховое масло. Первый содержит апигенин — вещество, действующее на организм практически так же, как антидепрессанты. Считается, что апигенин снимает стресс и чувство тревоги, а также оказывает длительное успокаивающее действие. Ореховое масло, в свою очередь, содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры, передает life.ru.

Кроме того, в список полезных для организма продуктов вошли мисо-супы и сушеный манго, авокадо, обычные яйца, орешки кешью, ржаные крекеры, тушеное мясо, соус карри, шоколад и листья салата. Диетологи отмечают, что при соблюдении распределённой диеты, когда каждый день в пищу употребляются конкретные продукты, организм восстанавливает способность к самоочищению и саморегуляции, разжижается кровь и улучшается кровообращение мозга, а метаболизм достигает сбалансированного уровня. 
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Комментарии



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