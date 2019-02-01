Учёные назвали самого богатого человека в истории
1 февраля 2019 22:42
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Учёные отмечают, что власть Мансы Мусы позволяла ему регулировать объёмы и стоимость золота, из-за чего древний правитель обладал практически безграничной властью и мог покупать себе любые древние активы, будь то земли или скот. Личность самого богатого человека в истории мира стала известна публике в рамках демонстрации средневековой рукописи "Каталонский атлас", на которой образ древнего правителя изображён как центральная фигура композиции.
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