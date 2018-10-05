Учёные назвали причину "ледяных" голубых глаз у собак хаски

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хаски

Отмечается, что генетики изучили более трёх тысяч геномов собак, среди которых были сибирские хаски и другие представители пород с голубыми и карими глазами.Выяснилось, что голубоглазые псы имеют две общие мутации с генами PMEL17 и ALX4. При этом аномалия последнего встречается почти у всех хаски, а у других собак отсутствует. Согласно анализам, часть окрестностей данного гена увеличилась вдвое у псов с голубыми глазами, в результате чего он стал длиннее почти на 100 тысяч "букв"-нуклеотидов.По словам исследователей, этот участок ДНК управляет ещё и активностью гена MITF, который связан с работой пигментных клеток глаз и кожи. Повреждение ДНК рядом ALX4 полностью меняет его работу, таким образом клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул.