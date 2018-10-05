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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные назвали причину "ледяных" голубых глаз у собак хаски

5 октября 2018 22:25
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Исследователи нашли необычную мутацию в геноме сибирских хаски, благодаря которой они приобрели
Исследователи нашли необычную мутацию в геноме сибирских хаски, благодаря которой они приобрели "ледяные" голубые глаза, сообщает life.ru со ссылкой на журнал PLoS Genetics.

Отмечается, что генетики изучили более трёх тысяч геномов собак, среди которых были сибирские хаски и другие представители пород с голубыми и карими глазами.

Выяснилось, что голубоглазые псы имеют две общие мутации с генами PMEL17 и ALX4. При этом аномалия последнего встречается почти у всех хаски, а у других собак отсутствует. Согласно анализам, часть окрестностей данного гена увеличилась вдвое у псов с голубыми глазами, в результате чего он стал длиннее почти на 100 тысяч "букв"-нуклеотидов.

По словам исследователей, этот участок ДНК управляет ещё и активностью гена MITF, который связан с работой пигментных клеток глаз и кожи. Повреждение ДНК рядом ALX4 полностью меняет его работу, таким образом клетки радужной оболочки глаз вырабатывают больше светлых пигментных молекул. 
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Комментарии



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