Учёные нашли новое лекарство от старости

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С возрастом в человеческом организме происходит процесс клеточного старения и накопления повреждённых клеток. Иммунная система в молодости может успешно очищать организм от таких клеток, но с возрастом эффективность очищения снижается, что приводит к накоплению повреждённых клеток и ухудшению состояния тканей в человеческом теле.Исследователи, провели эксперимент на стареющих мышах с применением масс-цитометрии и выяснили, что физетин уменьшает уровень повреждённых клеток, что, в свою очередь, улучшает состояние здоровья и продолжительность жизни.По мнению специалистов, результаты свидетельствуют о том, что с помощью физетина можно продлить продолжительность здорового периода, когда организм находится в хорошем состоянии, даже в конце жизни.Ранее учёные из Университета Миннесоты выявили эффективность сенолитиков — препаратов, ускоряющих гибель постаревших клеток, — в борьбе со старением организма.