Учёные нашли ещё одно полезное свойство завтрака

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Ими был проведён эксперимент: одну группу людей накормили молочной кашей и отправили в тренажёрный зал, а вторая отправилась туда на голодный желудок. После нагрузок и трёхчасового отдыха у добровольцев замерили уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах.Выяснилось, что завтрак перед тренировкой увеличивает скорость метаболизма углеводов и выведения глюкозы после физических упражнений. Кроме того, в течение двух часов после еды меняется уровень сахара в крови. Таким образом, завтрак ускоряет обмен веществ, гласят результаты исследования, опубликованные на портале MedicalXpress.По мнению учёных, эти результаты позволят бороться с такими болезнями, как ожирение, диабет второго типа и сердечно-сосудистые недуги.