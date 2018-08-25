Учёные доказали, что восприятие звука зависит от возраста
25 августа 2018 22:25
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Как сообщают исследователи, это связано с тем, что с младенчества до взрослой жизни человек полагается на зрение для понимания и восприятия речи, что, в свою очередь, влияет на восприятие звука.
Учёные напомнили об эксперименте 1976 года (эффект МакГурка): когда человек слышит один слог, но видит движение рта другого слога, это приводит к восприятию третьего слога.
В нынешнем эксперименте для детей и их родителей была разработана игра Spot the Sound. В ней приняли участие 96 детей, которых разделили на три возрастные группы:
3-6 лет;
7-9 лет;
10-12 лет.
К ним присоединились 32 взрослых в возрасте от 20 до 35 лет.
С помощью игры было продемонстрировано, что по мере взросления происходит сдвиг в развитии сенсорного доминирования. Результаты говорят о том, что дети больше полагаются на слуховую информацию, то есть менее подвержены иллюзиям, при которых звук может изменить визуальные ощущения. Взрослые же, наоборот, скорее всего, будут зависеть от увиденного.
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