Учёные: Соцсети делают из человека изгоя

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Полученные результаты показали, что после первых исследований в 2012 году количество детей, выбравших общение в Интернете вместо личных контактов со сверстниками, выросло с 33 до 35 процентов и продолжает увеличиваться. Кроме простого общения, в предыдущих исследованиях групп подростков было отмечено, что более 49 процентов молодых считают данный метод общения одним из лучших и оперативных.В результате новых исследований учёные также выяснили, что более 59 процентов детей признают социальные сети отвлекающим фактором, мешающим выполнять повседневные дела. Более 72 процентов детей также отметили, что главной причиной частого использования Интернета является виртуальный круг общения, который со временем становится интереснее реального социального взаимодействия.Фото: © Pixabay