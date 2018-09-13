Учёные: Молоко может спасти жизнь человеку

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В рамках исследования учёные выяснили, что люди, регулярно употребляющие большое количество молочных продуктов, реже становятся пациентами кардиологических клиник и почти не прибегают к экстренной госпитализации по причинам, связанным с болезнями сердца. Содержание в молоке аминокислот, витаминов и пробиотиков в процентном соотношении выглядит не так ярко: в среднем риск смерти при употреблении молока снижается всего на 2,2 процента.Однако учёные отметили, что общее состояние организма при этом значительно улучшается. В случае грамотного распределения физической нагрузки, соблюдения диет и других рекомендаций медиков молочные продукты могут стать катализатором процесса "самоочищения" организма от токсинов.