Учёные: Лимонад делает из людей инвалидов

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Названа и другая опасность лимонада — напитки с большим количеством синтетических подсластителей напрямую воздействуют на головной и спинной мозг, а также центральную нервную систему. Последствия у такого воздействия могут быть самые разные — от головной боли до нарушения когнитивных функций и онемения конечностей.Согласно исследованиям, газированные напитки "без сахара" также слишком вредны для регулярного употребления и могут увеличить риск сердечного приступа или инсульта почти на треть.