Учёные: Курящие женщины чаще рожают косоглазых детей
7 ноября 2018 23:54
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Собрав анализы более пяти тысяч новорожденных младенцев и подростков, страдающих косоглазием, учёные обнаружили, что их матери не переставали курить даже во время беременности. Учёные выяснили, что риск развития косоглазия у ребёнка ещё в утробе прямо пропорционален количеству никотина, потребляемого матерью. Риск рождения младенца с нарушениями зрения возрастал с 17 до 80 процентов в зависимости от того, сколько сигарет в день выкуривала женщина.
Кроме того, курение во время беременности почти вдвое увеличивало риск развития других заболеваний органов зрения, приводящих не только к ухудшению, но и к полной потере способности видеть.
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