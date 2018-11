Учреждения культуры Самарской области присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств»

107

Для культурных учреждений всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, попасть в популярные афиши, привлечь еще больше постоянных посетителей. Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сел — все будут открывать искусство для зрителя. Искусство объединяет: это общая ценность для людей с разными вкусами и разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств» все становятся единомышленниками: совсем скоро это докажут сотни культурных учреждений по всей стране и тысячи их посетителей.3 ноября в 15:00 в обособленном структурном подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г. Чапаевска (ул. Ленина, 99) в рамках акции «Ночь искусств» пройдет мероприятие «Мир театра в образах и звуках». В программе встречи: обсуждение «Бессмертная русская классика — ее стоит не только читать и перечитывать, но и обязательно увидеть»; выставка и обзор аудиокниг и книг шрифтом Брайля «Люди. Книги. Театр»; рассказ о Самарском академическом театре драмы им. М. Горького: история, репертуар, актеры. Посещение театра для просмотра спектакля «Русский водевиль», авторы Иван Крылов, Владимир Соллогуб.3 ноября в 16:00 Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) проводит «Ночь искусств» и предлагает гостям посетить закулисье театра и послушать, как создается спектакль. Еще одна экскурсия по закулисью пройдет специально для зрителей вечернего спектакля «Сказка о царе Салтане» Дж. Пуччини с билетами в партер. Начало экскурсии в 17:00. Также для всех зрителей спектакля в антракте состоится мастер-класс по Latte art от шеф-бариста кофейни White Cup Евгения Ивахненко.3 ноября в 17:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет «Ночь искусств» (16+). Программа мероприятия включает в себя выставку работ студентов Самарского художественного училища с разработкой костюмов для театральных постановок. Как в театре костюм персонажей работает на общую идею спектакля, расскажет руководитель и режиссер театра «ШПАМ» Татьяна Левакова. Также пройдет серия лекций и мастер-классов по гейм-дизайну и 3D-моделированию. У каждого будет возможность проявить свои сценические таланты: Самарская областная юношеская библиотека объявляет свободный микрофон.4 ноября в 18:00 в рамках акции «Ночь искусств» в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет показ спектакля «Женщина в подарок».4 ноября в 18:00 «Ночь искусств» пройдет в Доме-музее В. И. Ленина (ул. Ленинская, 131-135). Центральным событием станет выставка из фондов Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д.Бартрама Сергиев-Посадского филиала Высшей школы народных искусств. 4 ноября в 19:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) будет создано многофункциональное интерактивное пространство из двух больших площадок: «Город Конструкторов» и «Паровозия».4 ноября в 19:00 «Ночь искусств» пройдет в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15). В программе: выставка «Кино и мода» – наряды советских актрис из коллекции историка моды А. Васильева, выставка «Руки Венеры» – рассказ о всеобщей истории искусства, а также постоянная экспозиция в стиле модерн. Кроме того, планируется выступление молодых музыкантов, лекции о феномене прошлого, экскурсии по особняку и мастер-классы.4 ноября в 19:00 в Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) «Ночь искусств» пройдет в стиле 60-х, оттепель. В эту ночь посетителей ожидают экскурсии по выставкам отечественной живописи 1960–1980 гг.; живая джазовая музыка и танцплощадка с boogie-woogie и swing dance от клуба «Американо»; встреча с художником Вадимом Сушко; квартирник с группой The Single's. Они сыграют ставшую культовой музыку The Beatles, E. Presley и The Rolling Stones; интерактивная программа виртуального филиала Русского музея «Время перемен. Искусство 1960–1985 годов в Советском Союзе»; мастер-классы для взрослых и детей: можно будет сотворить полотно в стиле Джексона Поллока или поучаствовать в мультипликации; поэтические чтения, лекция об искусстве нонконформизма и кинолекторий.4 ноября в 19:30 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой присоединится к акции «Ночь искусств». В программе: театральный костюмированный перфоманс, посвященный 110-летнему юбилею показа первого постановочного российского фильма «Понизовая вольница» («Стенька Разин»). Героями интерактивного представления станут кинозрители начала прошлого века.Вместе с ними гости акции смогут увидеть фильм Александра Дранкова «Понизовая вольница»; в рамках кинолектория «Мировые премьеры» киновед Павел Тян представит новый фильм режиссера Микеле Мали «Климт и Шиле: Эрос и Психея»; кинолекторий «Лучшие фильмы на свете» будет посвящен столетнему юбилею культовой актрисы Риты Хэйворт, по фильму легендарного Орсона Уэллса «Леди изШанхая».4 ноября в 20:00 Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141) представит проект «Музыка в темноте» – это новое высокотехнологичное шоу о классической музыке, о звуках, музыке в целом с эффектом полного погружения и интерактива. В программе прозвучит музыка А. Вивальди, И. С. Баха, Дж. Верди, В. Беллини, Г. Форе, М. Равеля, А. Пьяццоллы, а также лучшее из мира неоклассики,джаза и world music, передает пресс-служба облправительства.