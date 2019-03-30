Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

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По словам участников флешмоба, они отстаивают право учителей на личную жизнь, хобби и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося в обществе образа педагога.Глава Минпросвещения Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь.Одной из первых фото в купальнике выложила казанская учительница Яна Абдуллина. "Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения", — написала она в Instagram.Анна Малыхина из Хакасии также опубликовала в Instagram фото в купальнике, сопроводив его подписью "флешмоб в поддержку разума и нормальности".Флешмоб поддержали и представительницы других профессий. Автор блога о путешествиях выложила свое фото в бикини и пояснила: "Вот почему я не пошла работать учительницей".Учительница русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяна Кувшинникова профессионально занимается зимним плаванием. Во время одного из соревнований она сфотографировалась в закрытом купальнике, а также в вечернем платье, а затем опубликовала снимки в соцсетях. Эти фото вызвали недовольство некоторых родителей ее учеников. Директор учебного заведения предложил учительнице уволиться по собственному желанию.Министр образования Алтайского края Максим Костенко пригласил учительницу на прием и заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию.Однако Кувшинникова отказалась, заявив, что теперь выбирает между частной школой, где ей уже предложили работу, и художественной. По второму образованию она художник.