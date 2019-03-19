Ученые выяснили, как был построен древнейший мост Руси в Новгороде
19 марта 2019 23:56
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"Древний мост был сложным инженерным сооружением, большим и весьма дорогостоящим, с очень длинными пролетами, чья длина составляла не менее 17 метров. Это очень непростое конструктивное решение. Такие конструкции известны в мостостроении, но для X века это был очень высокий уровень архитектурного мастерства", — рассказывает Айвар Степанов, руководитель раскопок.
Великий Новгород давно считается одним из самых древнейших городов России и важнейших культурных и политических центров в первые эпохи истории нашей страны. По текущим представлениям историков, первые поселения славян появились на его территории в конце IX или в начале X века нашей эры.
Если верить летописям, Новгород изначально состоял из двух половин, так называемых "сторон", расположенных на правом и левом берегу Волхова. Справа находилась так называемая Торговая сторона, где находился главный рынок города, а затем и резиденция князя, а слева находилась Софийская сторона, названная так в честь древнейшего каменного храма современной России.
Обе части города соединял мост, построенный, как повествуют летописи с относительно противоречивой репутацией, еще до крещения Киевской Руси и распространения христианства по территории ее северных регионов. Этот мост предположительно выступал местом разрешения диспутов между враждующими "сторонами" города, нередко доходившими до массовых драк.
Следы существования этого моста, как отмечает пресс-служба института, археологи ищут на дне Волхова на протяжении последних 15 лет. Два года назад им улыбнулась удача – они просветили реку при помощи трехмерного эхолота и нашли необычные бугры рядом с мостом, построенным в эпоху феодальной раздробленности. В марте прошлого года Степанов и его коллеги вскрыли эти наложения грунта и обнаружили под ними фрагменты опоры еще более древнего моста.
Когда ученые извлекли фрагменты древесины и измерили их возраст при помощи радиоуглеродного анализа, они обнаружили, что сосны и ели, из которых был построен мост, были срублены примерно в середине десятого века. Позже исследователи продолжили раскопки, и им удалось найти еще три видимых опоры и найти следы существования противоположной стороны моста под наслоениями грунта.
Их открытие, как отмечает Степанов, позволило его команде раскрыть некоторые тайны постройки этого древнейшего моста и найти несколько крайне необычных черт, которые никто не ожидал увидеть.
К примеру, сами опоры представляли собой так называемые городни – деревянные срубы пятиугольной формы, которые обычно использовались в то время при строительстве валов и крепостей. В данном случае, как предполагают исследователи, строители частично собирали подобные опоры, спускали их на воду и устанавливали в тех точках реки, где должен был проходить мост.
Фрагменты опоры древнейшего моста России, найденного на дне реки Волхов
После этого они "достраивали" их сверху, накладывая новые слои бревен поверх уже существующих, пока опоры не погружались и не достигали дна. Для их закрепления древнерусские зодчие засыпали пустое пространство внутри срубов камнями и укрепляли их другими способами. Подобная методика строительства была невероятно дорогой и трудозатратной.
Сама по себе эта конструкция не уникальна – такие мосты сооружали и в других уголках северной Руси, однако в данном случае она поддерживала пролеты рекордно большой длины. Как полагают ученые, это говорит о том, что сам мост был невероятно сложно устроен с инженерной точки зрения, иметь необычную структуру, не характерную для того времени.
"Поставить такие пролеты из дерева — это невероятно сложно. У древнего моста было меньше 15 опор, в то время как у моста XII-XIV веков их было почти две дюжины. Получается, что пролеты древнего моста были в два раза длиннее", — продолжает Степанов.
Как полагают исследователи, такой сложный и большой мост мог существовать не только для связи между небольшими усадьбами, ставшими позже "ядром" Новгорода, но и он мог исполнять другие роли.
К примеру, подобный мост можно было использовать для того, чтобы контролировать проход судов по Волхову и защищать город от непрошеных гостей. В пользу этого говорит то, что древнейший мост Новгорода был построен в самом узком и глубоком участке реки, а сам Волхов был частью двух знаменитых торговых маршрутов - "Из варяг в греки" и Великого волжского пути.
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