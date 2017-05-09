Ученые утверждают, что урчание кошек полезно для здоровья людей

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Медики заметили, что кошачье мурлыканье способствует заживлению ран. Кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц и при звуках этой частоты лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. Эти частоты также отлично подходят и для людей.Мурлыканием кота можно ускорить лечение переломов костей, восстановить повреждение мышц и даже избавиться от одышки.Ученые из американского Университета Миннесоты доказали, что наличие кошки в доме чрезвычайно полезно для сердца. В своем исследовании они отметили, что люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов. Скорее всего это происходит из-за того, что кошки своим урчанием снимают стресс у людей и этим снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Фото 078.com.ua