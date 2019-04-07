Ученые создали действующее средство против старения

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В тела животных вводили сенолитики. В ближайшее время будет проведено ещё шесть тестов. Если все эксперименты выдадутся удачными, то люди смогут приобрести средство против старения уже через два года в обычных аптеках.Исследования проводят сейчас в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесаота). Руководит процессом доктор Джеймс Киркленд. Отмечается, что старение становится причиной появления целого «букета» заболеваний, например, артрита, рака и т.д. Чтобы не лечить всё по отдельности и не бороться с симптомами старости, ученые хотят создать одно-единственное лекарство от всех болезней.Сенолитики оказывают непосредственное влияние на клетки, которые больше не способны делиться. Именно эти клетки вызывают разные воспаления, плюс, они выделяют вредные вещества. С каждым годом таких клеток накапливается всё больше и больше, при достижении определенной отметки они становятся опасными.Разработанные препараты способны уничтожать неделящиеся клетки, тем самым не допуская старение. Сейчас средства тестируются на пожилых людях. Уже известно, что добровольцы стали быстрее ходить, плюс, у них снизилась слабость.