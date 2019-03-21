Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

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В среду и четверг ученые зафиксировали три вспышки класса С (где А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная)."Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)", — сообщили в лаборатории.Отмечается, что происходящее не связано с началом 25-го цикла солнечной активности, который длится около одиннадцати лет.Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла."Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — пояснила лаборатория.Между тем для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума, который пришелся на 2012 год.