Ученые сообщили о резком росте солнечной активности
21 марта 2019 20:46
91
В среду и четверг ученые зафиксировали три вспышки класса С (где А — самая слабая, а Х — наиболее интенсивная).
"Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по десятибалльной шкале)", — сообщили в лаборатории.
Отмечается, что происходящее не связано с началом 25-го цикла солнечной активности, который длится около одиннадцати лет.
Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла.
"Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — пояснила лаборатория.
Между тем для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума, который пришелся на 2012 год.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 марта 2019 20:46
Ученые объяснили эти вспышки сжиганием "топлива" предыдущего цикла. Социум
88
21 марта 2019 20:05
Оповещение населения является одним из важнейших мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих доведение в минимально короткие сроки информации об угрозе... Социум
106
21 марта 2019 19:55
Один из наиболее актуальных вопросов, рассмотренных на заседании, - транспортное обслуживание жителей Куйбышевского района после запуска движения по мостовому... Социум
105
Здравоохранение
21 марта 2019 09:39
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
206
20 марта 2019 16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
300
19 марта 2019 23:57
И назначил ему личный приём. Здравоохранение
7072
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
373
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
474
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
757
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
586
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
541
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
569
Образование
21 марта 2019 18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
116
20 марта 2019 14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум». Образование
326
20 марта 2019 11:24
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека. Образование
276
Культура
21 марта 2019 13:37
Молодые читатели откроют для себя родной город по-новому. Культура
155
21 марта 2019 12:59
Гостей ждет обширная программа. Культура
180
21 марта 2019 12:20
Губернатор отметил, что сегодняшний праздник, скрепляя связь времен и народов, объединяет нас в стремлении жить достойно, в мире и дружбе. Культура
189
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
357
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
592
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1046
Видео
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
172
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
468
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
454
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
907
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
627
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1579
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
369
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
711
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1670
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1872
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1045
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
899
Мероприятия