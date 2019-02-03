Ученые рассказали, как омолодить мозг на десять лет

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Результаты исследования применимы как к пожилым людям, так и к пациентам среднего возраста и даже к молодежи. При этом влияние физических упражнений на организм с возрастом лишь увеличивается.В эксперименте приняли участие 132 добровольца в возрасте от 20 до 67 лет. Пациенты занимались различными видами спорта четыре раза в неделю в течение шести месяцев. После этого специалисты оценили влияние физических нагрузок на их память, способность к концентрации внимания, целеполаганию, организации своей деятельности и контролю поведения. Кроме того, оценивались изменения в структуре головного мозга.Согласно результатам исследования, когнитивные улучшения наблюдались у всех 94 пациентов, полностью выполнявших план нагрузок. При этом более высокие показатели были у групп, занимавшихся аэробикой."Мы обнаружили, что у всех участников, которые выполняли упражнения, не только улучшались исполнительные функции мозга, но и увеличивалась толщина в области внешнего слоя мозга", — говорит ведущий автор работы Яков Стерн.У 40-летних участников эксперимента, занимавшихся аэробикой, "возраст" головного мозга уменьшился на десять лет, а у 60-летних — примерно на 20 лет, отмечается в работе.Исследователи подчеркивают, что для дальнейших выводов необходимо расширить возрастные рамки эксперимента.