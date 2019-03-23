Ученые предупредили о приближении магнитной бури
23 марта 2019 23:51
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Согласно прогнозу, после 18:00 мск магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 (слабая буря). Вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма — 20 процентов, говорится на сайте.
Согласно прогнозу на неделю возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа ожидаются магнитные бури.
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