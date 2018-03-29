Ученые обнаружили в организме человека новый орган

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Открытие было сделано совершенно случайно: эксперты проводили эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта человека, в области желчного потока они заметили странную сеть каналов, которая проходила по соединительным тканям.Специалисты подумали, что это капилляры, однако позже изменили свое мнение, так как образования имели странную форму. В ходе изучения организма пациента было замечено, что каналы проходят абсолютно через все ткани, поэтому они, вероятнее всего, являются отдельным органом и концентрируют в себе 20% всей жидкости.Отрицательный момент – каналы могут способствовать такому заболеванию, как рак, поскольку могут распространять раковые клетки по всему организму.Новый орган в ближайшее время будет тщательно изучен учеными. Эксперты хотят выяснить, может ли жидкость, находящая в каналах, помочь выявить рак на ранней стадии.