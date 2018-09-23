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Ученые назвали самую вредную позу для сна

23 сентября 2018 13:40
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Дело в том, что спать необходимо в правильном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.
Как пишет газета "Известия", американские эксперты-сомнологи из клиники Майо пришли к выводу, что сон на животе является худшей позой ночного отдыха.

Дело в том, что спать необходимо в правильном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться. Это имеет значение для хорошего дыхания, пишет портал Bustle со ссылкой на исследование клиники.

Медики пояснили, что дышать полной грудью, лежа на животе, практически невозможно. Кроме того, в этой позе затекают мышцы шеи, что плохо влияет на сосуды.

Также сон на животе негативно влияет на здоровье спины. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, эксперты рекомендуют поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота.

5 августа сообщалось, что ученые документально подтвердили, что между хроническим недосыпом и интернет-зависимостью существует взаимосвязь, так как у любителей заглянуть в Сеть перед сном в среднем на 25 минут меньше полноценного отдыха. 
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Комментарии



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